واشنطن تعاقب قطاع التعدين الإيراني.. "مصدر دخل مهم للنظام"

فرضت الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات على 16 كيانًا وفردًا واحدًا فيما يتعلق بصناعات الصلب والتعدين الإيرانية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان يوم الثلاثاء أنه قد فرض عقوبات على مورِّد في الصين لأقطاب الجرافيت، وهو عنصر رئيسي في إنتاج الصلب، بالإضافة إلى 12 منتجًا إيرانيًا لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة معادن إيرانية رئيسية و شركة التعدين الايرانية القابضة.

وجاء في البيان أن " قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل مهم للنظام الإيراني حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعةمن الأنشطة الشريرة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهابيين الأجانب والميليشيات ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

هذا فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على مجيد سجدة، المسؤول التنفيذي الرئيسي لشركة "حافظ داريا أريا " للشحن.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: "لا تزال إدارة (الرئيس دونالد) ترمب ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق العائدات بينمايواصل رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل".

ووفقا لهذه العقوبات سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات والافراد المصنفين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات مع المشمولين بالعقوبات.