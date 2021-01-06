  • مباشر
اللغة

واشنطن تعاقب قطاع التعدين الإيراني.. "مصدر دخل مهم للنظام"

الخزانة الأميركية

واشنطن تعاقب قطاع التعدين الإيراني.. "مصدر دخل مهم للنظام"

وفقا لهذه العقوبات سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات والافراد المصنفين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

متابع الغاء المتابعة

لندن - صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

فرضت الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات على 16 كيانًا وفردًا واحدًا فيما يتعلق بصناعات الصلب والتعدين الإيرانية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان يوم الثلاثاء أنه قد فرض عقوبات على مورِّد في الصين لأقطاب الجرافيت، وهو عنصر رئيسي في إنتاج الصلب، بالإضافة إلى 12 منتجًا إيرانيًا لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة معادن إيرانية رئيسية و شركة التعدين الايرانية القابضة.

الملك سلمان يثمن جهود قادة ووفود دول مجلس التعاون بإنجاح قمة العلا الخليج العربي قمة مجلس التعاون الملك سلمان يثمن جهود قادة ووفود دول مجلس التعاون بإنجاح قمة العلا

وجاء في البيان أن " قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل مهم للنظام الإيراني حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعةمن الأنشطة الشريرة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهابيين الأجانب والميليشيات ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

هذا فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على مجيد سجدة، المسؤول التنفيذي الرئيسي لشركة "حافظ داريا أريا " للشحن.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: "لا تزال إدارة (الرئيس دونالد) ترمب ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق العائدات بينمايواصل رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل".

ووفقا لهذه العقوبات سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات والافراد المصنفين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات مع المشمولين بالعقوبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا
يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا

الأكثر قراءة

مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية
شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر
يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف
بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة  بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 

قبل أن تذهب

ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟
ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟

اكتشف المزيد