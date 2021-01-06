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إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم لحد 60%

An Iranian technician works at the control room of the Isfahan Uranium Conversion Facilities (UCF), 420 kms south of Tehran, 03 February 2007. (AFP)
مسؤول تقني داخل إحدى منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران "أرشيفية"
نووي إيران

إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم لحد 60%

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أشار إلى أن الأمر يرجع للبرلمان

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العربية.نت

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صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الأربعاء، أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل من 40% إلى 60%.

وأكد أن الإمكانية في مجال الصناعة النووية متوفرة في البلاد لإنتاج اليورانيوم المخصب والوصول لهذه النسبة.

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن الأمر يرجع للبرلمان، والذي قرر زيادة نسبة التخصيب إلى 20% في منشأة فوردو.

وبدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الاثنين، وفق ما أكد كمالوندي، الثلاثاء.

من داخل منشأة "فوردو" في إيران
من داخل منشأة "فوردو" في إيران

وقال كمالوندي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "قرابة الساعة السابعة (من مساء الاثنين، 15:30 بتوقيت غرينتش)، بلغنا مستوى 20%".

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي قوله، إن إيران اتخذت قرارها للعيش (اقتصاديا) بدون الاتفاق النووي، مؤكداً أنه "لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي ولا أي قضية أخرى خاصة بالصواريخ".

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وأضاف: "إيران لن تقبل أي شرط لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي ولا إضافة أي بند جديد له ما لم يتحول الاتفاق النووي إلى اتفاق ناجح لا يمكن التوقع حتى بالتفاوض حول قضايا أخرى. قواتنا المسلحة في جاهزية كاملة وجميع القواعد الأميركية في المنطقة مرصودة من قبلها"، مؤكداً أن إيران لم تتبادل الرسائل مع فريق جو بايدن.

وكان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أكد لوكالة "مهر" شبه الرسمية، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في المنشأة النووية تحت الأرض. وقال "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20% في مجمع فوردو للتخصيب".

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى لم تصل إليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.

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