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مليارات مقابل الناقلة؟!.. وفد من كوريا الجنوبية إلى طهران

ناقلة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري(أرشيفية- فرانس برس)
ناقلة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري(أرشيفية- فرانس برس)

مليارات مقابل الناقلة؟!.. وفد من كوريا الجنوبية إلى طهران

هل تطلب إيران ملياراتها من كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن الناقلة المحتجزة؟

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دبي- العربية.نت

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توجّه وفد كوري جنوبي إلى إيران، الخميس، للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة نفط تم احتجازها، الاثنين، مع أفراد طاقمها العشرين في مياه الخليج.

واستقل الوفد برئاسة المدير العام لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية، طائرة صباح اليوم متوجهة إلى طهران.

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وقال كوه كيونغ-سوك، الذي يترأس الوفد قبل الصعود إلى الطائرة "أعتزم لقاء نظيري في وزارة الخارجية الإيرانية، وسألتقي أشخاصا آخرين إذا كان ذلك يساهم في حل مشكلة احتجاز ناقلة النفط".

الحرس وحجة البيئة

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن، الاثنين، في بيان، احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، بحجة "مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".

ويحمل أفراد الطاقم الذين تم احتجازهم جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية، حسب ما ذكر موقع "سيباه نيوز" التابع للحرس الإيراني.

ناقلة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري(أرشيفية- فرانس برس)
ناقلة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري(أرشيفية- فرانس برس)

مليارات الدولارات

أتى احتجاز الناقلة بعدما طلبت طهران من سيول الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأميركية.

يذكر أن إيران كانت مورّدا رئيسيا للنفط لكوريا الجنوبية إلى حين حظرت واشنطن شراء الذهب الأسود من طهران.

واتهم محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كوريا الجنوبية باحتجاز 7 مليارات دولار.

ويعتبر احتجاز "هانكوك تشيمي" الحادث الأبرز الذي تقوم به قوات بحرية إيرانية منذ أكثر من عام، علما أنه سبق أن اعترضت أو أوقفت سفنا أخرى في المنطقة.

وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة "ستينا امبيرو" التي كانت ترفع علم المملكة المتحدة في تموز/يوليو 2019، وقد أفرج عنها بعد نحو شهرين.

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