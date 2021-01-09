أغلق حسابه.. تويتر يعاقب خامنئي بسبب تغريدة!

بسبب تغريدة تحوي معلومات كاذبة عن لقاح كورونا، أغلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالانجليزي، الجمعة.

وكان تويتر، قد حظر قبل ساعات، تغريدة للمرشد بسبب احتوائها على معلومات مضللة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر في المنصة حذف التغريدة لانتهاكها معايير وقواعد المنصة الاجتماعية، ولنشرها معلومات خاطئة حول كوفيد-19.

وأضاف أنه يتعين على خامنئي حذف التغريدة، بسبب مخالفاتها معايير تويتر، وذلك كي يستطيع العودة إلى حسابه مرة أخرى.

لا أميركية ولا بريطانية

يشار إلى أن خامنئي كان قد نشر تغريدة في وقت سابق، قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأميركية والبريطانية، لادعائه أنها غير آمنة.

وقال خامنئي "استيراد اللقاحات المصنوعة في أميركا والمملكة المتحدة ممنوع، إنهم غير جديرين بالثقة إطلاقا، وليس من المستبعد أن يريدوا الإضرار بالشعوب الأخرى".

وأضاف خامنئي في تغريدته المحظورة "نظرا لخبرتنا مع جرعات الدم الفرنسية الملوثة بالأيدز، فإن اللقاحات الفرنسية غير جديرة بالثقة أيضا".

وبدأت البلاد اختبار لقاحاتها على البشر في ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل المنتج إلى السوق المحلي في الربيع، في خطوة لاقت انتقادات شديدة.

إلى ذلك، اعتبرت المعارضة الإيرانية اليوم، أن منع خامنئي وصول 150 ألف جرعة من لقاح فايزر جريمة بحق المواطنين.