  • مباشر
اللغة

ممثل خامنئي في الباسيج: وظفنا 150 ألفاً لكبح مواقع التواصل

طلبة في الحوزات الدينية
طلبة في الحوزات الدينية

ممثل خامنئي في الباسيج: وظفنا 150 ألفاً لكبح مواقع التواصل

رهاب مواقع التواصل يؤرق النظام في إيران .. توظيف الآلاف لمواجهتها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

أعلن محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، توظيف 150 ألفا من طلبة الحوزات الدينية في الباسيج لمواجهة مواقع التواصل المعارضة للنظام.

وكشف عن إنشاء آلاف الحسابات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل، ضمن خطة في الباسيج تسمى "خطة الإمام الثامن".

كما أكد أن حسابات منتسبي الباسيج في مواقع التواصل والفضاء الإلكتروني تهدف إلى التأثير على توجهات ناشطي المواقع والشبكات الاجتماعية.

مصدرها إيران.. تويتر يحذف 130 حسابا أميركا مصدرها إيران.. تويتر يحذف 130 حسابا "مشوّشاً"

تعزيز حضور الباسيج

إلى ذلك، أضاف أن تعزيز حضور الباسيج في الفضاء السيبراني من أهداف هذه الخطة، حيث سيتم تدريب طلبة الحوزات الدينية على ذلك.

وقال إن على طلبة الدين في تنظيمات الباسيج أن يظهروا للناس أن الإسلام ورجال الدين ليسوا مسؤولين عن الفقر والحرمان ومشاكل المجتمع، زاعما أن "دعاية الأعداء" هي التي تلقي باللوم في أزمات البلد على رجال الدين الحاكمين في إيران.

ويطالب المتشددون في إيران باستمرار بحظر مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة واستبدالها بتطبيقات داخلية بهدف قمع حرية التعبير والإفصاح عن المشاعر المناهضة للنظام والتنظيم خلال الاحتجاجات، وفقا لمنظمات حقوقية.

عناصر من الباسيج (فرانس برس)
عناصر من الباسيج (فرانس برس)

يذكر أنه في نوفمبر 2019، قطعت السلطات الإنترنت بالكامل بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي عمت كافة المحافظات الإيرانية، وتمت السيطرة عليها بعد مقتل المئات وجرح الآلاف.

وفي ديسمبر الماضي، تناولت دراسة حديثة أجرتها مجلة "الأمن القومي" التابعة لجامعة الدفاع الوطني الإيرانية، آراء المديرين وكبار خبراء أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حددوا 15 تأثيرًا لهذه الوسائل على الأمن القومي، 13 منها وصفت بـ"السلبية"، حسب ما خلصت الدراسة.

رهاب مواقع التواصل

واستندت الدراسة إلى آراء كبار مديري الأمن في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومسؤولين بالمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري، والعديد من أجهزة المخابرات والأمن الأخرى، والتي خلصت إلى أن "الانتشار المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي يزيد من الضرر الاجتماعي وهو أحد أهم التهديدات للأمن القومي الإيراني".

يذكر أن خوف النظام الإيراني من مواقع التواصل دفع بالسلطات منذ سنوات إلى تنفيذ خطة لفصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية، حيث أفاد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في مايو/ أيار الماضي، أنه تم إنفاق حوالي 190 تريليون ريال أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، على إنشاء "الشبكة الوطنية للمعلومات" بالتعاون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً
خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة! خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة!

الأكثر قراءة

هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر
شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول
فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير
السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس
تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب

قبل أن تذهب

أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!
أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!

اكتشف المزيد