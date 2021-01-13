مندوب خامنئي: فريق بايدن هندس العقوبات المفروضة علينا

في تصعيد إيراني جديد قبيل تسلم الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن السلطة، أعلن مندوب المرشد سعيد جليلي، في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الفريق الذي سيعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب كان مهندس العقوبات ضد إيران خلال رئاسة باراك أوباما.

وتوقع أن تقوم" إدارة بايدن بتحويل الضغط الأقصى لإدارة دونالد ترمب إلى ضغط ذكي".

يشار إلى أن جليلي شغل سابقا منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، وكان مسؤولاً لسنوات عديدة عن التفاوض مع مجموعة 5 + 1.

شرط التفاوض

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اشتراط علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون الدولية، "إلغاء آلية الزناد" التي فعّلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي أعادت كل العقوبات تلقائيا، مقابل العودة إلى المفاوضات.

وقال ولايتي "المهم بالنسبة لنا هو رفع العقوبات، سواء عادت أميركا للاتفاق أم لا، رغم أنه عودتها ستضر بمصالحنا".

مواصلة التصعيد والتخصيب

يذكر أن إيران تستمر بالتصعيد منذ عدة أسابيع، ورفعت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ كما قامت خلال الفترة الماضية بإعادة تشغيل منشآت جديدة.

وكان البرلمان الإيراني أقر ما يسمى قانون "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات"، الذي يلزم الحكومة بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ سنوياً.

وتمهد تلك النسبة الطريق للقدرة التقنية للوصول إلى مرحلة صنع القنبلة النووية، بحسب ما يرى عدد من الخبراء..

فيما حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.