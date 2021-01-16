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صور تظهر منصات إطلاق صواريخ بقاعدة عسكرية جنوب غرب إيران

Suspected new underground SRBM/MRBM Storage and Launch Facility in Construction near Masjed Soleiman Air Base
صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
ميليشيات إيران

صور تظهر منصات إطلاق صواريخ بقاعدة عسكرية جنوب غرب إيران

الصور تُظهر وجود أنفاق وتحصينات ومنشآت لتخزين الأسلحة في قاعدة "مسجد سليمان" الجوية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – صالح حميد

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فيما أنهى الحرس الثوري الإيراني المرحلة الأخيرة من مناوراته، السبت، بإطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخراً أن إيران تبني منشأة مشبوهة تحت الأرض بالقرب من قاعدة "مسجد سليمان" الجوية، جنوب غرب البلاد.

ووفقاً لموقع "اينتل لاب"، فإن الصورَ تُظهر وجود أنفاق وتحصينات ومنشآت لتخزين الأسلحة، بالإضافة لقاعدة إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وبحسب الموقع، وجود الأساسات الخرسانية بالقرب من مدخل نفق في القاعدة يشير إلى أن عمليات البناء على وشك الانتهاء.

صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
3 صور صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
3 صور
صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية
صورة للقاعدة الجوية في جنوب غرب إيران تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية

يأتي هذا بينما أعلنت إيران، السبت، أنها أطلقت صواريخ باليستية مضادة للسفن من مسافة 1800 كيلومتر ودمرت أهدافا محددة في شمال المحيط الهندي، في نهاية مناوراتها، وفق ما ذكر موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري.

وكانت مناورات "الرسول الأعظم" التي انطلقت منذ أمس الجمعة في صحراء إيران الوسطى، شهدت أيضاً إطلاق أعداد كبيرة من صواريخ أرض - أرض باليستية بالتزامن مع تسيير طائرات مسيرة هجومية حاملة للقنابل.

من المناورات الإيرانية
من المناورات الإيرانية

وأثار استخدام إيران خلال المناورات لطائرة بدون طيار ذات شكل مثلث مرفق بزعنفتين على كلا الجانبين الشبهات. ووفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس" تشبه هذه الطائرة طائرات "دلتا" المسيرة التي تم استخدامها في هجوم على منشآت أرامكو في بقيق وخريص سبتمبر 2019، والذي نفت طهران ضلوعها في تنفيذه.

وأعلنت حينها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عن الهجوم، وقد تم استخدام نفس هذه الطائرات في هجوم مايو 2019 على خط أنابيب شرق ـ غرب السعودية، وهو ما يعزز الاتهامات بتورط طهران في تلك الهجمات.

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وتأتي المناورات الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية وسط توترات متصاعدة بشأن البرنامج النووي وحملة ضغط أميركية على طهران.

زادت إيران من تدريباتها العسكرية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوترات خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

والأسبوع الماضي، أجرت البحرية الإيرانية مناورات صاروخية قصيرة المدى لمدة يومين في خليج عمان، عقب استعراض بحري للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي.

من المناورات الإيرانية
من المناورات الإيرانية
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