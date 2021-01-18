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الحرس الثوري يفرض إقامة جبرية على الحيدري.. تغريدة تكشف

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الحرس الثوري يفرض إقامة جبرية على الحيدري.. تغريدة تكشف

التغريدة قالت إن الحرس الثوري ادعى أن الحيدري انتقد "ولاية الفقيه"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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عبر تغريدة في حسابه على تويتر، كشف الشيخ حسن الموسوي، الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني قد فرض إقامة جبرية على الشيخ العراقي كمال الحيدري في مدينة قم.

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وأضاف في التغريدة أن أسباب تلك الخطوة هي انتقاد الحيدري لـ"ولاية الفقيه".

كما حمّل الموسوي المرشد الإيراني علي خامنئي، مسؤولية سلامة الحيدري، مؤكداً أن عناصر الحرس الثوري قد حاصرت مكتب الأخير ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

كذلك طالب الموسوي السلطات الإيرانية السماح للشيخ الحيدري بمغادرةِ البلاد مع متعلقاته إلى دولة أخرى آمنة.

يشار إلى أن الحيدري كان أثار تحفظ السلطات الإيرانية بسبب أفكاره التي لم تكن راضية عنها.

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