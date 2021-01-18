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إيران تتصدر قائمة دول تأخرت عن سداد مستحقات الأمم المتحدة

دولارات
دولارات

إيران تتصدر قائمة دول تأخرت عن سداد مستحقات الأمم المتحدة

هذه الدول تخلفت عن سداد مستحقات الأمم المتحدة

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دبي - العربية.نت

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن تسع دول إفريقية وإيران تأخرت عن سداد مستحقات ميزانية الأمم المتحدة وقد تفقد حقوقها في التصويت بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

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وفي خطاب لرئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير تم تداوله اليوم الاثنين، حدد أنطونيو غوتيريش، قائمة بالحد الأدنى الذي تحتاج هذه الدول إلى دفعه لاستعادة حقوقها في التصويت.

وجاءت إيران على رأس القائمة وتحتاج إلى دفع 16251298 دولارا، وبعدها الصومال التي يجب أن تدفع 1443640 دولارا، وجزر القمر 871632 دولارا، وساو تومي وبرينسيبي 829888 دولارا، وليبيا 705391 دولارا، والكونغو 90844 دولارا، وزيمبابوي 81770 دولارا، وجمهورية إفريقيا الوسطى 29395 دولارا، وجنوب السودان بمبلغ 22804 دولارات، والنيجر 6733 دولارا.

هذا ويمنح ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة المكونة من 193 دولة السلطة لتقرر "أن الفشل في الدفع حدث بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الدولة العضو"، وفي هذه الحالة، يمكن للدولة الاستمرار في التمتع بحق التصويت.

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