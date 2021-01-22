إيران.. انفجار ضخم في مجمع بتروكيماويات بخراسان

وقع انفجار اليوم الجمعة في مجمع خراسان للبتروكيماويات، شمال إيران، ما أدى إلى هزات شديدة في القرى المجاورة.

أما سبب الانفجار، بحسب ما أفادت وكالات محلية، فهو خلل بخطوط الغاز في أحد براميل بخار الأمونيا.

والسبب الصقيع!

وتعليقا على الحادث، قال جواد نظري مدير عام مكتب إدارة الأزمات بمحافظة خراسان الشمالية لوكالة إرنا إن أحد الخزانات البخارية في مجمع خراسان للبتروكيماويات الكائن في بجنورد انفجر ظهر اليوم دون وقوع إصابات".

وأكد أن "الحادث كان بسبب تجمد المعدات، لأن الخزانات تعطلت وتوقف ضخ الغاز فيها بسبب الصقيع ما أدى لانفجارها"، مضيفاً أن قطع الغاز تسبب في الانفجار وإلحاق أضرار بهذه الوحدة الإنتاجية.

كما أوضح نظري أن مخزن الأمونيا لم ينفجر لكن يوجد الآن دخان كثيف في السماء في مكان الحادث، وهو ليس بخار أمونيا بل بخار ماء، فلا داعي للقلق".

الانفجار هز المنطقة

هذا فيما قال سكان القرى المجاورة إن منازلهم اهتزت بشدة أثناء الانفجارة.

يذكر أن إيران شهدت العام الماضي، مسلسلا من الانفجارات والحرائق في منشآت للبتروكيماويات والنفط وطالت منشآت نووية وعسكرية، حيث وصفت بعضها بـ "عمليات تخريبية".

وكان أهم تلك الحوادث، انفجار موقع نطنز النووي في أصفهان، في يوليو /تموز الماضي والذي دمر أجهزة الطرد المركزي الحديثة، وكذلك تفجير في قاعدة "خجیر " للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في يونيو/حزيران الماضي.

انفجارات غامضة

كما وقع انفجار آخر في 10 يوليو/ تموز الماضي، في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة " بلانيت لابز Planet labs" حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، قد وصف انفجار منشأة "نطنز " النووية بأنه "حدث بشكل غير طبيعي "فيما قال إن الحوادث الأخرى كانت بسبب "نقص تدابير السلامة" على حد تعبيره.