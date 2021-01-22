  • مباشر
اللغة

إيران.. انفجار ضخم في مجمع بتروكيماويات بخراسان

انفجار إيران
انفجار إيران

إيران.. انفجار ضخم في مجمع بتروكيماويات بخراسان

ما سبب هذا الانفجار الهائل؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

وقع انفجار اليوم الجمعة في مجمع خراسان للبتروكيماويات، شمال إيران، ما أدى إلى هزات شديدة في القرى المجاورة.

أما سبب الانفجار، بحسب ما أفادت وكالات محلية، فهو خلل بخطوط الغاز في أحد براميل بخار الأمونيا.

نائب تركي: التعذيب ممارسة منهجية في ظل حكومة أردوغان العرب والعالم نائب تركي: التعذيب ممارسة منهجية في ظل حكومة أردوغان

والسبب الصقيع!

وتعليقا على الحادث، قال جواد نظري مدير عام مكتب إدارة الأزمات بمحافظة خراسان الشمالية لوكالة إرنا إن أحد الخزانات البخارية في مجمع خراسان للبتروكيماويات الكائن في بجنورد انفجر ظهر اليوم دون وقوع إصابات".

وأكد أن "الحادث كان بسبب تجمد المعدات، لأن الخزانات تعطلت وتوقف ضخ الغاز فيها بسبب الصقيع ما أدى لانفجارها"، مضيفاً أن قطع الغاز تسبب في الانفجار وإلحاق أضرار بهذه الوحدة الإنتاجية.

كما أوضح نظري أن مخزن الأمونيا لم ينفجر لكن يوجد الآن دخان كثيف في السماء في مكان الحادث، وهو ليس بخار أمونيا بل بخار ماء، فلا داعي للقلق".

الانفجار هز المنطقة

هذا فيما قال سكان القرى المجاورة إن منازلهم اهتزت بشدة أثناء الانفجارة.

يذكر أن إيران شهدت العام الماضي، مسلسلا من الانفجارات والحرائق في منشآت للبتروكيماويات والنفط وطالت منشآت نووية وعسكرية، حيث وصفت بعضها بـ "عمليات تخريبية".

انفجار نطنز
انفجار نطنز

وكان أهم تلك الحوادث، انفجار موقع نطنز النووي في أصفهان، في يوليو /تموز الماضي والذي دمر أجهزة الطرد المركزي الحديثة، وكذلك تفجير في قاعدة "خجیر " للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في يونيو/حزيران الماضي.

انفجارات غامضة

كما وقع انفجار آخر في 10 يوليو/ تموز الماضي، في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة " بلانيت لابز Planet labs" حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، قد وصف انفجار منشأة "نطنز " النووية بأنه "حدث بشكل غير طبيعي "فيما قال إن الحوادث الأخرى كانت بسبب "نقص تدابير السلامة" على حد تعبيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس
مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً

الأكثر قراءة

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟ ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟
ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار
اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة
ورط نفسه.. أميركي يرسل ورط نفسه.. أميركي يرسل "سيلفي" من الكونغرس لـ FBI
تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات

قبل أن تذهب

دراسة جديدة محبطة حول سلالات فيروس كورونا المتحورة
دراسة جديدة محبطة حول سلالات فيروس كورونا المتحورة

اكتشف المزيد