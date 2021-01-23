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علقت حكم إعدامهم.. إيران تعيد محاكمة 3 متظاهرين

من اليمين- امیرحسین مرادي محمد رجبي و سعید تمجیدي (002)
من اليمين- أمیرحسین مرادي محمد رجبي وسعید تمجیدي

علقت حكم إعدامهم.. إيران تعيد محاكمة 3 متظاهرين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

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أصدرت محكمة الثورة الإيرانية قرارا بإعادة محاكمة 3 متظاهرين سبق الحكم عليهم بالإعدام ثم تم تعليقه عقب حملات تنديد دولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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وقال حسين تاج محامي الدفاع عن محمد رجبي، أحد المتظاهرين المسجونين إنه سيتم عقد محاكمة جديدة للنظر في القضية في مارس/آذار المقبل.

وكان أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، ثلاثة من المتظاهرين الذين حُكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2019.

وكان والد أمير حسين مرادي، قد قام بالانتحار في منزله، في سبتمبر /أيلول الماضي، إثر استمرار الضغوط الأمنية ضد العائلة التي أكدت أنه تم العثور على جثة الأب في قبو المنزل.

يذكر أن أمير حسين مرادي كان قد هرب الى تركيا مع صديقه سعيد تمجيدي، عقب احتجاجات نوفمبر 2019، لكن أنقرة قامت باعتقالهما وتسليمها قسرا الى ايران.

يذكر أن النظام الإيراني قمع تلك الاحتجاجات بشدة حيث قُتل خلالها حوالي 1500 من المتظاهرين واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص يتعرض الكثير منهم للتعذيب أدى لوفاة العشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية.

ويخشى ناشطون من استئناف النظام لعمليات الإعدام خاصة في مناطق القوميات حيث أعدمت السلطات عددا من النشطاء البلوش خلال الأيام الماضية، كما تقوم أجهزة الأمن الإيرانية بحملة اعتقالات واسعة في كل من كردستان والأهواز وبلوشستان.

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