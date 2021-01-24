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إندونيسيا توقف ناقلة إيرانية لنقلها النفط بشكل غير قانوني

إندونيسيا توقف ناقلة نفط من إيران وأخرى من بنما 24 يناير 2021
ناقلتا النفط الإيرانية والبنمية قبالة إندونيسيا
اقتصاد إيران

إندونيسيا توقف ناقلة إيرانية لنقلها النفط بشكل غير قانوني

ناقلة إيرانية وأخرى ترفع علم بنما انتهكتا قوانين الملاحة عبر نقلهما النفط من سفينة إلى أخرى وإيقافهما تشغيل نظام AIS الخاص بهما

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – صالح حميد

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أعلنت قوات خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الأحد، عن ضبط ناقلتين، إحداهما تحمل علم إيران والأخرى علم بنما، في مياه بونتياناك الواقعة في إقليم كاليمانتان، غرب البلاد.

وذكر خفر السواحل الإندونيسي عبر حسابه على "تويتر"، أن قواته أوقفت قبالة سواحل باكامالا، ناقلتين هما الإيرانية MT Horse والبنمية MT Frea لانتهاكهما قوانين الملاحة عبر عدم رفع الأعلام الوطنية ونقلهما النفط من سفينة إلى أخرى وإيقافهما تشغيل نظام AIS الخاص بهما، بالإضافة لتسرب كميات النفط منهما في البحر.

ناقلتي النفط الإيرانية والبنمية قبالة إندونيسيا
ناقلتي النفط الإيرانية والبنمية قبالة إندونيسيا

وقال ويسنو براماديتا، المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الإندونيسية، إن قوات خفر السواحل رافقت الناقلتين إلى جزيرة باتام في مقاطعة جزر رياو لإجراء مزيد من التحقيقات.

وأورد التلفزيون الإيراني الحكومي نبأ احتجاز الناقلة نقلاً عن السلطات الإندونيسية، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

ناقلتي النفط الإيرانية والبنمية قبالة إندونيسيا
ناقلتي النفط الإيرانية والبنمية قبالة إندونيسيا

يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات بين طهران وسيول بشأن ناقلة كورية جنوبية استولى عليها الحرس الثوري بحجة تلويثها المياه الإقليمية الإيرانية.

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وتأثرت مبيعات النفط الإيرانية بشدة بالعقوبات الأميركية بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحاب بلاده من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية عام 2018، ما أدى إلى تقليص أهم مصادر الدخل للاقتصاد الإيراني المتدهور.

منذ ذلك الحين، تعتمد إيران على مبيعات السوق السوداء والصفقات مع فنزويلا للحفاظ على استمرار مبيعاتها.

ويسافر أسطول ناقلات النفط الإيراني بشكل روتيني متعمداً إيقاف تشغيل أجهزة تتبع نظام التعرف الآلي لمحاولة إخفاء مكان تسليم حمولتها. ويقول محللون إن هذه السفن تنقل النفط في كثير من الأحيان إلى سفن أخرى تبيع الخام بعد ذلك.

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