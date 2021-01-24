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إيران ترفض الوساطة بقضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية

سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني (فرانس برس)
سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني (فرانس برس)

إيران ترفض الوساطة بقضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية

الخارجية الإيرانية: الوساطة السياسية في القضايا الفنية غير مقبولة لدينا وقد أبلغنا الكوريين بذلك

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دبي _ العربية.نت

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قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن طهران رفضت الوساطة في قضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية.

وأورد موقع "إيران انترناشونال عربي" نقلا عن المتحدث باسم الخارجية حول احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية قوله، إن "الوساطة السياسية في القضايا الفنية غير مقبولة لدينا، وقد أبلغنا الكوريين بذلك".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن، مطلع السنة، في بيان، احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، بحجة "مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".

ويحمل أفراد الطاقم الذين تم احتجازهم جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية، حسب ما ذكر موقع "سيباه نيوز" التابع للحرس الإيراني.

وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني تنشر صوراً لسفينة كوريا الجنوبية المحتجزة
وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني تنشر صوراً لسفينة كوريا الجنوبية المحتجزة

مليارات الدولارات

أتى احتجاز الناقلة بعدما طلبت طهران من سيول الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأميركية.

يذكر أن إيران كانت مورّدا رئيسيا للنفط لكوريا الجنوبية إلى حين حظرت واشنطن شراء الذهب الأسود من طهران.

واتهم محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كوريا الجنوبية باحتجاز 7 مليارات دولار.

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ويعتبر احتجاز "هانكوك تشيمي" الحادث الأبرز الذي تقوم به قوات بحرية إيرانية منذ أكثر من عام، علما أنه سبق أن اعترضت أو أوقفت سفنا أخرى في المنطقة.

وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة "ستينا امبيرو" التي كانت ترفع علم المملكة المتحدة في تموز/يوليو 2019، وقد أفرج عنها بعد نحو شهرين.

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