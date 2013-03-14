المخابرات الأمريكية: إيران لاتستطيع إنتاج أسلحة نووية بمفردها

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الامريكية أن النظام الإيراني لن يستطيع انتاج اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة نووية من دون أن يتم كشفه.

وقال جيمس كلابر في تقريره السنوي إلى الكونغرس إنه حتى لو أحرزت طهران تقدمًا على صعيد برنامجها النووي فاننا "نرى انها لن تستطيع ان تحول بشكل آمن المواد وتنتج اليورانيوم للاستخدام العسكري من دون ان كشف امر انشطتها".

وتخضع انشطة التخصيب الإيرانية لمراقبة وثيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجهزة استخبارات الولايات المتحدة ودول اخرى. ويشير تقرير المخابرات الاميركية الى تقدم في تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وجاء في التقرير ان "إيران حققت تقدما العام الماضي ومن ثم اصبحت في وضع افضل لانتاج اليورانيوم المناسب لصنع السلاح النووي، اذا ما ارادت ذلك، من خلال محطاتها ومخزونها". الا ان التقرير كشف، مثل تقرير العام السابق، ان نظام محمود احمدي نجاد لم يقرر بعد انتاج مثل هذا السلاح وان سياسته مازالت تقوم على نهج يزن فوائد ومساوىء التصعيد في النزاع النووي.

وخلص جيمس كلابر "لا نعرف ما اذا كان الامر سينتهي بان تقرر إيران صنع اسلحة نووية". واعتبر ان لدى الولايات المتحدة وحلفاءها وسائل الضغط للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار نظرا لان القادة الإيرانيين، الحريصين قبل كل شيء على الاحتفاظ بموقعهم في السلطة، يزنون مخاطر خيارهم.

وبالتالي فان القادة الإيرانيين لا يسعون ايضا الى الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة كما اكد كلابر.

