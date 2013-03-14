واشنطن تمدد قرار إستثناء 11 بلدا من حظر إستيراد النفط الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الخميس عن تمديد قرار استثناء اليابان و 10 دول اوروبية من شراء النفط الايراني لفترة 180 يوما طبقا لوكالة رويترز.

وقال كيري في بيان " القرار الجديد مثال آخر لإلتزام المجتمع الدولي بالعمل لإقناع إيران بتنفيذ واجباتها."

وهذه المرة الثالثة التي تستثني فيها أمريكا عدد من الدول من شراء النفط الايراني الذي شكل هدفا رئيسيا للعقوبات خلال الأشهر الماضية.

وصادقت أمريكا طبقا لقوانينها الداخلية على قرار بفرض عقوبات بنكية على زبائن النفط الايراني شملت منعهم من تحويل الأموال الى طهران لكن واشنطن اكدت استثناء تلك الدول التي تخفض إستيراد النفط الإيراني.

وخفضت اليابان التي تعد البلد الثالث المستهلك للنفط 40% من واردات النفط الايراني ليصل الى 190 ألف برميل يوميا.

وجاء القرار الامريكي بإستثناء عشرة دول من القرار في وقت يفرض فيه الاتحاد الاوروبي حظرا لإستيراد النفط من ايران.

والبلدان العشرة هي بلجيكا والتشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وايطاليا وهولندا وبولندا واسبانيا و بريطانيا.





وأدى الحظر الدولي على النفط الايراني الى خفض صادراتها الى النصف العام الماضي.

و قال جون كيري في بيانه:" رسالة المجتمع الدولي الى ايران واضحة وهي أن تقوم بخطوات عملية لإزالة القلق الدولي او أن تواجه ضغوطات أكبر و عزلة أوسع."

وطبقا للقرار الذي أصدره اوباما في عام 2011 فان الخارجية الامريكية تعيد النظر في قرر الحظر النفطي على إيران كل 6 أشهر.



