إيران تحاكم 18 متهماً باغتيال علماء نوويين

أعلن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت أبادي، الأحد، أن القضاء الإيراني سيبتّ في ملف 18 معتقلاً بتهمة اغتيال علماء نوويين في البلاد.

وأضاف دولت أبادي في حديث للصحافيين أن هؤلاء المتهمين اعتقلتهم وزارة الأمن وسينظر القضاء في اتهاماتهم بعد عطلة رأس السنة الإيرانية.

وخلال السنوات الماضية قتل عدد من الأساتذة المرتبطين بالمشروع النووي وعدد من العاملين في المنشآت النووية.

وقد اتهمت إيرانُ إسرائيلَ بالتورّط في هذه العمليات، ونفذت حكم الإعدام قبل سنتين بحق أحدهم بتهمة اغتيال مسعود محمدي أستاذ الفيزياء النووية في طهران.

وغالبية العمليات نفذت بواسطة راكبي دراجات من خلال وضع قنابل لاصقة على سيارات الضحايا.

ويتهم الغرب إيران بمحاولة إنتاج أسلحة نووية، لكن طهران تؤكد أن نشاطها سلمي في المجال النووي.

وخلال السنوات الماضية فرضت الأمم المتحدة وكذلك الدول الغربية عقوبات قاسية على إيران، وتقول إسرائيل إنها يمكن أن تضطر لشنّ هجوم عسكري على إيران لوقف نشاطها.