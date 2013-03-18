إيران والقوى العظمى يجريان مفاوضات نووية في إسطنبول

بدأت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 1 + 5 اليوم في اسطنبول على مستوى الخبراء تمهيدا للقاء مرتقب لرؤساء وفود الجانبين.

وجرت المفاوضات خلف الأبواب المغلقة ومن المقرر أن يجري الجانبان دورة أخرى من المفاوضات في مدينة ألماتي الكازاخستانية في 5 و 6 أبريل المقبل.

وذكر مساعد وزير الخارجية الروسي سرجي ريباكوف بالتزامن مع عقد المفاوضات أن مجموعة 1 + 5 وعدت ايران بتخفيض العقوبات في حال وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة.

وأضاف المسؤول الروسي في تصريح لوكالة "اينترفاكس" أن القوى العظمى طلبت من إيران ايضا تحديد نشاطها في منشأة فردو القريبة من طهران.

وتضم مجموعة 1 + 5 كل من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة الى ألمانيا.

وقد عقدت المجموعة سلسلة مفاوضات متعددة خلال السنوات الماضية على أساس سياسة " العضا والجزرة " وتمثلت بعرض محفزات مختلفة على إيران مقابل تحديد نشاطها وفرض عقوبات إقتصادية في حال رفض العروض الدولية.

وتقول ايران أن نشاطها سلمي في مجال الطاقة النووية وتؤكد أنها لن تتخلى عن مشروعها مهما كلف الثمن.



