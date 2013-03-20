مجموعة 1 + 5 قدمت "رزمة كبيرة " من الاقترحات لإيران

قدمت مجموعة 1 + 5 اقتراحات جديدة إلى إيران في الاجتماع الذي عقده الجانبان خلف الأبواب المغلفة في مكان لم يعلن عنه في اسطنبول.

وذكرت وكالة "ريانوفستي" أن القوى العظمى قدمت خلال الاجتماع الذي استمر ليومين وانتهى يوم الثلاثاء "رزمة كبيرة" من الاقتراحات لإنهاء القضايا العالقة بين الجانبين.

وطلبت مجموعة 1 + 5 من إيران ردها على الاقتراحات خلال الاجتماع المقبل في ألماتي الكازاخية في أبريل/نيسان المقبل.

ولم يعلن عن تفاصيل الاقتراحات الدولية، غير أن القوى العظمى تقدم عادة اقتراحات اقتصادية لطهران وتفرض عقوبات إضافية عليها في حال رفض هذه العروض.

وذكر المصدر أن السفارة الإيرانية في أنقرة رفضت التعليق على الاقتراحات، موضحة أنها سترد عليها خلال اجتماع كازاخستان.

وتواجه إيران اتهاماً بالسعي لإنتاج قنبلة نووية تحت غطاء النشاط السلمي، لكنها ترفض هذه الشكوك، وتؤكد أنها تتبع سياسة تنموية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وإلى جانب المفاوضات النووية التي تسعى لحسم القضايا دبلوماسياً تهدد إسرائيل بشن هجوم عسكري على منشآت إيران في حال فشل الجهود الرامية لوقف أنشطة طهران النووية، وتقول واشنطن إن الخيار العسكري مطروح على طاولة القرار الأمريكي.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت إيران أزمة اقتصادية مستعصية بعدما استهدفت صادرات النفط الإيراني ونظامها البنكي.