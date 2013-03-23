مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث مشروعاً لحظر تعامل إيران باليورو

يبحث مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لمنع إيران من التجارة باليورو في جميع أنحاء العالم، في خطة لتوسيع نطاق العقوبات الدولية ضد هذا البلد بسبب البرنامج النووي.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس يوم السبت أن المشروع طرحه السيناتور الجمهوري مارك كيرك والديمقراطي جو مانتشين لمنع إيران من التجارة باليورو في أنحاء مختلفة من العالم وتجميد أموالها بالخارج.

وفي حال المصادقة على القرار ستواجه إيران حظرا في التعامل مع البنك المركزي للاتحاد الأوروبي.

ونشرت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، منها الـ " فايننشال تايمز" و"رويترز"، تقارير حول الضغوطات التي يمارسها البنك المركزي الأمريكي على نظيره الأوروبي لتحديد نشاط الأنظمة الاقتصادية الإيرانية.

وذكر النائبان الأمريكيان أن إيران بإمكانها التعامل باليورو وتبديل أصولها إلى هذه العملة بعد حظرها بالتعامل بالدولار.

والعقوبات الدولية التي تواجهها إيران تهدف إلى وقف البرنامج النووي المثير للجدل، لكن إيران تؤكد عدم تخليها عن مشروعها مهما بلغ الثمن.

ويتهم الغرب إيران بمحاولة إنتاج أسلحة نووية، لكن طهران تقول إن نشاطها سلمي ويقتصر على إنتاج الطاقة الكهربائية والشؤون العلمية.