عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران الملف النووي

أوباما: واشنطن وإسرائيل متفقان في تقييم نشاط إيران النووي

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، إن تقييم أمريكا وإسرائيل عن البرنامج النووي الإيراني لن يختلف كثيراً.

وأشار إلى الحديث عن احتمال شن هجوم عسكري ضد إيران لوقف مشروعها النووي، قائلاً "يتخذ أي بلد قرارات تخصه حول أمور خطيرة، مثل الهجوم العسكري، وإن إسرائيل وأمريكا تتخذان مواقف متباينة في هذا المجال".

وتقول الإدارة الأمريكية إن الهجوم العسكري مطروح على طاولة القرار، لكنها تدعم في الوقت الراهن الطرق الدبلوماسية لاجتياز الأزمة مع إيران.
وقال أوباما خلال وصوله إلى تل أبيب "الولايات المتحدة تبقى دائماً إلى جانب إسرائيل، وهذا من أسس أمننا. الاتحاد بيننا للأبد".

وأكد بنيامين نتنياهو أنه أصبحت لديه قناعة كاملة بأن الرئيس أوباما يصر على منع إيران من السلاح النووي.

وخاطب الرئيس الأمريكي بقوله: "أشكركم لدعمكم الحق الطبيعي لإسرائيل في الحفاظ على وجودها".

إقرأ أيضاً مجموعة 1 + 5 قدمت "رزمة كبيرة " من الاقترحات لإيران مجموعة 1 + 5 قدمت "رزمة كبيرة " من الاقترحات لإيران 13:09 GMT
إقرأ أيضاً مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث مشروعاً لحظر تعامل إيران باليورو مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث مشروعاً لحظر تعامل إيران باليورو 06:23 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر