أوباما: واشنطن وإسرائيل متفقان في تقييم نشاط إيران النووي

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، إن تقييم أمريكا وإسرائيل عن البرنامج النووي الإيراني لن يختلف كثيراً.

وأشار إلى الحديث عن احتمال شن هجوم عسكري ضد إيران لوقف مشروعها النووي، قائلاً "يتخذ أي بلد قرارات تخصه حول أمور خطيرة، مثل الهجوم العسكري، وإن إسرائيل وأمريكا تتخذان مواقف متباينة في هذا المجال".

وتقول الإدارة الأمريكية إن الهجوم العسكري مطروح على طاولة القرار، لكنها تدعم في الوقت الراهن الطرق الدبلوماسية لاجتياز الأزمة مع إيران.

وقال أوباما خلال وصوله إلى تل أبيب "الولايات المتحدة تبقى دائماً إلى جانب إسرائيل، وهذا من أسس أمننا. الاتحاد بيننا للأبد".

وأكد بنيامين نتنياهو أنه أصبحت لديه قناعة كاملة بأن الرئيس أوباما يصر على منع إيران من السلاح النووي.

وخاطب الرئيس الأمريكي بقوله: "أشكركم لدعمكم الحق الطبيعي لإسرائيل في الحفاظ على وجودها".