إيران تصف موقف القوى الكبرى من الملف النووي بـ"المنطقي"

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن مجموعة 1 + 5 بدأت تتخذ مواقف منطقية وبالإمكان الوصول إلى تفاهم ثنائي إذا ما أستمر الوضع بهذا الشكل.

وأشار مهمان برست في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إلى المفاوضات المقبلة في "ألماتي" في كازخستان في 6 إبريل قائلا "إننا نسعى للوصول إلى حقوقنا على أساس معاهدة الحد من الانتشار النووي".

وقال المسؤول الإيراني الذي يزور بيلاروسيا حاليا أن الدول الغربية تعمل لعرقلة التعاون الاقتصادي بين البلدين وأنها تفرض مقاطعات على ايران وبيلاروسيا ولا تستند هذه الإجراءات إلى أدلة قانونية.

وتواجه إيران حظرا اقتصاديا واسعا بسبب برنامجها النووي وقد استهدفت المقاطعات خلال الأشهر الماضية قطاع النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لموارد البلاد ما أدى إلى هبوط قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار و باقي العملات الأجنبية.

ويقول المسؤولون الإيرانيون أن هذه الإجراءات لن تؤدي الى وقف البرنامج النووي ويؤكدون بانهم يتابعون برنامجا سلميا.

لكن الدول الغربية تشك بنوايا طهران وتؤكد أنها ربما تعمل لتطوير قنبلة نووية تحت غطاء النشاط السلمي.