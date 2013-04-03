أمانو يؤكد انهماك إيران في محاولة تطوير قنبلة نووية

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو أمانو، عن احتمال قيام إيران بتطوير قنبلة نووية بشكل سري.

وأوضح أمانو، يوم الثلاثاء في تصريح لوكالة "أسوشيتد بيرس"، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول منذ سنوات التأكد من عدم انحراف نشاط إيران صوب الشأن العسكري.

وتتهم الدول الغربية إيران بالمحاولة لإنتاج قنبلة نووية، لكنها تؤكد أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية والبحوث العلمية.

وأضاف أمانو: "نحن لسنا واثقين، لكن بحوزتنا معلومات تبين أن إيران كانت قد حاولت وتحاول حالياً اختبار قطع تستخدم في الانفجارات النووية".

وذكرت "أسوشيتد بيرس" أن مدير عام الوكالة الدولية أكد بصراحة أن إيران تستأنف حالياً هذه المحاولات.

وقال أمانو: "بحثنا المعلومات الواردة لذلك يساورنا القلق".

ونفت إيران التقارير التي وضعتها أجهزة المخابرات الغربية بحوزة الوكالة الدولية بشأن القيام باختبارات عسكرية حساسة في مجمع "بارتشين" جنوب طهران.

وتأتي تصريحات أمانو قبل يوم من عقد اجتماع بين إيران ومجموعة 1 + 5 في ألماتي في كازاخستان.

وعقد الجانبان اجتماعاً في شباط/ فبراير الماضي دون الإعلان عن نتيجة ملحوظة، واكتفى ممثلو الجانبين بوصف الاجتماع بـ"البناء".