إيرادات جيمس بوند تتخطى المليار دولار آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

حقق الجزء الأخير من سلسلة أفلام الجاسوس الشهير جيمس بوند "السقوط من السماء" إيرادات تخطت المليار دولار عالمياً. ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن "السقوط من السماء" جمع ـ منذ إطلاقه حتى الآن ـ في أميركا ‬289.6 مليون دولار، في حين قدرت إيراداته في الخارج بـ‬710.6 مليون دولار.



يشار إلى أن "السقوط من السماء" هو ثالث فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار، بعد "ذي أفنجرز"، و"عودة الفارس الأسود".



وقال رئيس قسم التسويق والتوزيع باستوديوهات "سوني" جيف بلايك، إن "نجاح هذا الفيلم خارق، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسة مما نحن عليه الآن، بفضل دانيال كريغ، وسام منديز، ومايكل ويلسون، وبربرا بروكولي، خصوصاً بعدما وضع المعجبون فيلم جيمس بوند هذا في نادي الأفلام التي جمعت أكثر من مليار دولار".