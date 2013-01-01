سيارة صديقة للبيئة تعمل بالماء والهواء آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

تمكن مخترع مصري من تصميم سيارة تعمل كلياً بالطاقة المتجددة، من دون الحاجة إلى استخدام البنزين أو الديزل أو غيرهما من المشتقات النفطية.



وبيّن تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن المخترع أسامة طه مصطفى توصل إلى آلية سير المركبة من خلال تصميم مولدات تعمل على تحويل الطاقة الشمسية والماء والهواء إلى كهرباء لتحريك السيارة، مشيراً إلى أنه جربها على نموذج سيارة ألعاب مجسّمة وكانت النتيجة ممتازة.



وقال مصطفى إنه يسعى بهذا الاختراع إلى اســتخدام العناصر الطبيعية غير الملوثة للبيئة لتوليد الطاقة، بدلاً من المحروقات التي تصدر منها انبعاثات ضارة.