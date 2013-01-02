أبرز أحداث 2012 قفزة النمساوي الذي كسر حاجز الصوت آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

من أبرز الأحداث التي شهدها العالم في العام 2012 بعيداً عن الحروب والأزمات، كان نجاح النمساوي فيليكس بومغارتنر (43 عاماً) بتحطيم الرقم القياسي للقفز الحر في العالم، وكسر حاجز الصوت بجسده.



وبعد تأجيل لمرات عدة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، نجح بومغارتنر في 14 تشرين الثاني العام 2012 بالقفز من حدود الغلاف الجوي خلال رحلة بلغت 39 كيلومتراً ارتفاعاً عن سطح الأرض. وبلغت سرعته حوالي 1140 كيلومتراً في الساعة.



وحُمل بومغارتنر في كبسولة معلّقة بمنطاد ضخم من غاز الهيليوم حجمه 850 ألف متر مكعب فوق صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية، ليقفز في الفراغ مرتدياً ثوباً واقياً من الضغط. واستغرقت رحلة ارتفاع المنطاد إلى حدود الغلاف الجوي ثلاث ساعات، فيما استغرق هبوطه إلى الأرض ثماني دقائق فقط كما قالت جريدة السفير.



وبعد عشر ثوان من قفزته اخترق بومغارتنر حاجز الصوت. وحقق بذلك ثلاثة أرقام قياسية، لأعلى منطاد مأهول، ولأعلى سرعة سقوط، ولأعلى قفزة في العالم بالمظلة. ولكنه فشل في تحقيق أطول سقوط حر، حيث أنه فتح مظلته بعد أربع دقائق من بداية القفز. وكان سبقه في ذلك العقيد السابق في سلاح الجو الأمريكي جو كيتسنجر الذي سجل الرقم القياسي لأعلى قفزة بالمظلة في العام 1960، وقد فتح مظلته بعد أربع دقائق و36 ثانية.