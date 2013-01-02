مستشفى لعلاج الأيدز بالأعشاب في غامبيا آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

سيحظى مرضى الأيدز بفرصة لتلقي علاج بالأعشاب في مستشفى في غامبيا، قال رئيس البلاد إنه يعتزم بناءه على رغم مخاوف طبية من خطورة هذا العلاج، حسبما نقلت جريدة الحياة.



وكان الرئيس يحيى جامع في العام 2007 قال إنه اكتشف علاجاً من الأعشاب المغلية للشفاء من الأيدز (مرض نقص المناعة المكتسب) وهو ما أثار غضباً بين خبراء الطب الأوروبيين الذين قالوا إنه يقدم أملاً زائفاً للمرضى.



وقال جامع في كلمة أمس الثلاثاء لمناسبة العام الجديد "مع ظهور ثمار هذا المشروع.. نعتزم معالجة عشرة آلاف مريض بالأيدز كل ستة أشهر بواسطة العلاج الطبيعي". وأضاف أنه يتوقع أن يفتتح المستشفى، الذي سيضم 1111 سريرا في 2015.



وقالت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة إن العلاج الذي أعلنه جامع يبعث على الانزعاج في شكل أساسي، لأن المرضى سيطلب منهم التوقف عن تلقي العقاقير المضادة للفيروسات ما يجعلهم أكثر عرضة للعدوى.



وقال جامع في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي إن 68 مريضا بالأيدز خضعوا للعلاج بالأعشاب وشفوا من المرض. وكان هؤلاء الدفعة السابعة التي تلقت ذلك العلاج منذ بدء استخدامه قبل خمس سنوات.