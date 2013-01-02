ملكة جمال البحرين تحلم بالزواج من رونالدو آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية نت

ألقت ملكة جمال البحرين في عام 2010 شيلاء سبت قنبلة من العيار الثقيل من خلال تصريح غريب ودخيل لم تعتده وسائل الإعلام العربية بمختلف أنواعها، وكشفت عن رغبتها في الزواج من نجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشترطة في الوقت ذاته بنداً لإتمام زواجها من "فتى وفارس أحلامها" وهو إشهار إسلامه، حسبما نقلت جريدة الرأي الكويتية.



ولم تكتف الحسناء البحرينية بذلك بل ذهبت أبعد من هذا بعدم ممانعتها في الحصول على لقب "الزوجة الثانية" للنجم البرتغالي في حال كان متزوجاً بأخرى، مؤكدة أن هذا الأمر لن يعوق زواجه منها على الإطلاق.



وأكدت شيلاء على حبها الشديد لأداء رونالدو في الملاعب الكروية العالمية وقدرته الكبيرة في التأثير على لاعبي فريقه الإسباني وقيادته الواضحة لإحراز الانتصارات والبطولات والألقاب مع الميرنغي المدريدي.



وتُبدي الممثلة البحرينية إعجاباً غير مسبوق وإلى أبعد الحدود بـ «الدون البرتغالي» الذي يعتبره خبراء الكرة من أفضل لاعبي الساحرة المستديرة حالياً بمعية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وارتبط النجم البرتغالي في عام 2012 بعدد كبير من عارضات الأزياء في البلدان الأوروبية رغم علاقته "القوية" مع عشيقته الروسية إيرينا شايك ووجود تفاهم بين الثنائي على الزواج ودخول قفص الزوجية.



وعُرف عن كريستيانو رونالدو ولعه الشديد بـ "النساء" خصوصاً في فترة لعبه مع مانشستر يونايتد الإنكليزي حتى لقب بـ "زير نساء" نظراً لعلاقاته الجنسية الكثيرة مع نجمات وممثلات وعارضات أزياء شهيرات لعل أشهرهن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان.