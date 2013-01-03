أبشع كعب عالٍ في العالم وأكثرها رعباً آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

يحصد الكعب العالي عامة الكثير من المعجبين، لاسيما أن الكثيرين يحبون استخدامه، معتبرين أنه رمز الأناقة النسائيّة والأنوثة، أو من الإكسسوارات الأساسيّة للملابس. ولكن الأكيد أن كل الكعوب ليست مرغوبة، وليس جميع أحجامها جميلة وفريدة من نوعها.







لعل هذا ما ينطبق على هذا الكعب الظاهر في الصورة، إذ من المؤكد أنه لم يأخذ "الرهجة" المطلوبة، أقلّه ليس من الجميع. إذ إن معظم النساء والرجال يعتبرونه أبشع كعب في العالم، بحسب ما أوردت صحيفة "النهار" اللبنانية.. علماً أن هذا الحذاء هو نتاج تعاون بين الفنان لياني فان دير فيفر، ومصمّم الأحذية رينيه فان دن بيرغ، وهو بمثابة تعليق على معايير الموضة والجمال التي لم يعد لها أي حدود وضوابط.