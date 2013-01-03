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مصري ينشر إعلاناً في الجريدة عن خيانة صديقته

المصدر: العربية.نت
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نشرت صحيفة "المساء" المصرية أمس إعلاناً مدفوع الثمن عن خيانة فتاة لحبيبها يحمل كلمات للشاعر الراحل نزار قباني.



ونُشر الخبر بارتفاع 20 سنتيمتراً على عمودين، وتحته توقيع مواطن يُدعى محمد سمرة. وتضمَّن كلمات لقباني تقول: "من السهل جداً أن يضحي الشاب من أجل فتاة، ولكن من الصعب أن تجد فتاة تستحق التضحية، لا تحزن إن خانتك فتاة، فهي كالطير يشرب من كل قناة".

وشكَّل الإعلان، الذي لا تقل كلفته عن 10 آلاف جنيه (نحو 1600 دولار)، بحسب ما نقلت "الحياة" اللندنية، فرصة لأعضاء في "فيسبوك" للابتعاد عن مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد وهمومها والاستراحة قليلاً بتناول قضية خيانة الحبيبة، مقابل تضحيات الحبيب وأسباب ذلك، عبر تعليقات متنوعة.

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