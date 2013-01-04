رسائل غرامية تحرق منزلاً في إيطاليا آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

انتهت قصة حب شاب إيطالي بمصيبة، بعد أن أتت النيران على كامل المنزل الذي تواجد فيه إثر إشعاله النار في رسائل غرامية بعثتها له حبيبته السابقة.



وأفادت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن الحادث وقع حين أتت النار على منزل خشبي على أحد جبال مدينة فيتشنزا بشمال إيطاليا، لتتولى شرطة الغابات تحقيقات مطولة انتهت بتحديد هوية شاب يبلغ من العمر 23 عاماً كمسؤول عن الحادث.



واعترف الشاب بمسؤوليته عن الحادث، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، لكنه أنكر تعمّد إضرام النار في المنزل، الذي "هرب إليه من ذكرى سيئة"، وقال إنه كان يريد أن يحرق "رسائل غرامية لحبيبته السابقة" بعدما اكتشف خيانتها له مع أعز أصدقائه، لكن الحريق خرج عن السيطرة وأتى على المنزل بكامله.