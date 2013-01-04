صورة جريئة غير منشورة للأميرة ديانا في مزاد علني آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

ستعرض صورة للأميرة ديانا اعتبرتها صحيفة شعبية جريئة جداً، للبيع في مزاد يقام عبر الإنترنت في الفترة الممتدة بين 17 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري في الولايات المتحدة.







والتقطت الصورة بالأبيض والأسود مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. وتظهر الأميرة في شاليه جبلي على الأرجح تبتسم للكاميرا، وهي جالسة مسترخية في حضن رجل شاب وهو يقرأ كتاباً. وتظهر في الصورة أيضاً زجاجة مشروب. واللافت أنه كتب عليها بالعرض "غير قابلة للنشر" بقلم لباد.







وعلى ظهر الصورة كتب أنها التقطت في 26 فبراير/شباط 1981، أي بعد يومين على إعلان قصر باكينغهام زواج الأمير تشارلز من ديانا سبنسر.







وصرح بوبي ليفنغستون من دار "آر آر أوكشنز" في نيوهامبشير (شمال شرقي الولايات المتحدة) أن الصورة عائدة إلى الصندوق الخاص لـ"كارن أركايف" الذي اشترى قبل سبع سنوات أرشيف الصور لصحيفة "ديلي ميرور" الإنكليزية. وأوضح، بحسب ما قلت "فرانس برس" أن صورة من هذا النوع قد تباع بسعر ألف دولار، إلا أن عبارة "غير قابلة للنشر" المكتوبة عليها يمكن أن تزيد قيمتها. وأضاف: "هذه الصورة تختزل مرحلة بداية الزواج وكانت الصحافة متحمّسة جداً لديانا. إلا أن "ديلي ميرور" لم تنشر هذه الصورة لديانا وهي جالسة مسترخية مع رجل آخر غير الأمير تشارلز". ويشمل المزاد أيضاً صورة نادرة لألبرت أينشتاين موقّعة بيده.