البحث عن الريموت كنترول يكلف الإنسان أسبوعين من عمره آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

تعتبر مشقة البحث عن مكان الريموت كنترول الخاص بجهاز التلفزيون أحد الجوانب الأكثر إزعاجا فيما يتعلق بعصر التكنولوجيا الحديثة، ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك، فقد كشفت دراسة حديثة عن أن المشاهد قد يخسر أسابيع من عمره وحياته في البحث عن جهاز التحكم عن بعد المفقود في أحد أركان المنزل.



ولفتت الدراسة إلى أن متوسط الوقت الذي يقضيه الإنسان للبحث عن الريموت كنترول يصل في الأسبوع إلى 5.35 دقيقة والتي تقدر بحوالي 4 ساعات أو أكثر سنوياً، وعلى مدى متوسط العمر يصل العدد المتوقع إلى 371 ساعة.



وجدت الدراسة، التي استجوبت حوالي ألف شخص، أن الرجال يمضون وقتا أطول في البحث عن جهاز التحكم عن بعد مقارنة بالنساء، حيث قضى الرجل في المتوسط 18.5 يوما في البحث عن الريموت على مدى حياته، في حين أن النساء قضين حوالي 12.5 يوما. وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين قاموا بإخفاء جهاز التحكم عن بعد هم السبب الرئيسي وراء انقضاء ساعات من البحث. بحسب ما أكدت صحيفة "الأنباء الكويتية".