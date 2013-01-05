طاقم طائرة إيطالية يلغي سفر الركاب بسبب انتهاء ساعات عمله آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

في واقعة غريبة، تعرض لها مطار القاهرة الدولي أمس، قام طاقم طائرة الخطوط الإيطالية بإلغاء سفر ركاب الطائرة المتجهة إلى روما بسبب انتهاء ساعات عمله على الطائرة، وذلك بعد أن أنهى الركاب إجراءات السفر واستقل الركاب الطائرة بالفعل واستقرت حقائبهم بها.



وبينما الركاب ينتظرون بفرح لحظة إقلاع الطائرة، فوجئوا بموقف غريب وعجيب أدى إلى حالة من التذمر بينهم، كما نشبت بعض المشادات بين الركاب ومندوب الشركة بسبب إلغاء السفر بشكل مباغت، ومن دون أي سبب مقنع.



وكانت طائرة الخطوط الإيطالية الرحلة رقم 895 المتجهة إلى روما قد اضطرت للمكوث نحو ساعة على الممر بالمطار، بسبب عطل فني أصابها، فقام مندوب شركة الطيران بإلغاء سفر الركاب قائلا إن طاقم الطائرة قد انتهت ساعات عملهم الرسمية على الطائرة، وإن الطائرة لن تقلع، وانتقد أحد الركاب الشركة المنظمة للرحلة متهما إياها بالفوضى والتسيب وعدم مراعاة الركاب والحرص على مصالحهم، خاصة أن أعطال الطيران واردة في أي وقت.



وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، استمرت حالة الشد والجذب بين الركاب ومندوب الشركة، حتى تدخل رجال الأمن بالمطار وتمكنوا من السيطرة على الركاب، بعد إقناعهم بحلول بديلة.