كعكة ملوك طولها 91 كيلومتر آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

التهم عشرات آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة زوكال المركزية في مكسيكو “كعكة ملوك” عملاقة بلغ طولها 9.1 كيلومتر في أقل من نصف ساعة.



وسجلت الكعكة البالغ وزنها 3957 كيلوغراماً رقماً قياسياً جديداً. وتطلب صنعها 4848 كيلوغراماً من الطحين، و2800 كيلوغرام من الزبد وطناً من السكر والمربى ومئات الكيلوغرامات من الفاكهة المجففة والملح، فضلاً عن 43 ألف بيضة وقطعت الكعكة إلى 200 ألف قطعة. ورحب ميغيل انخيل مانسيرا، رئيس بلدية مكسيكو سيتي بـ “المحافظة على هذا التقليد”.



وبحسب صحيفة "الخليج الإماراتية" يتناول المكسيكيون في منازلهم كعكة الملوك في الأيام التي تسبق السادس من ديسمبر/كانون الأول، أي موعد عيد الغطاس عند الكاثوليك.