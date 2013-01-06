أمريكية خرجت من غرفة العمليات بلكنة بريطانية آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية نت

خضعت امرأة أمريكية من ولاية أوريغون لجراحة في الأسنان، فخرجت من العملية تتحدث باللكنة البريطانية، حسبما ذكرت جريدة الرياض السعودية.







ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية عن المرأة كارين بالتر (56 عاماً) أنها استيقظت من الجراحة التي أجريت لها لزراعة أسنان، مع تغيير في الصوت واللكنة، فباتت تتحدث باللكنة البريطانية بدل الأمريكية.







وقالت بالتر "فور إجراء العملية، اعتقدنا للتو أن ذلك يحصل بفعل النزف.. لكن خلال أسبوع انتهى النزيف وبقيت اللكنة نفسها".







وأشار الطبيب تريد لوينكوفت، إلى أن المرأة تعاني من متلازمة اللكنة الأجنبية، وهي حالة نادرة جداً أصابت فقط 60 شخصاً حول العالم.