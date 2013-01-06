ركاب طائرة يقيّدون ثملاً ويكمّمون فمه آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية نت

تمكّن ركاب طائرة متجهة من ايسلندا إلى نيويورك من الراحة، بعد أن قيّدوا راكباً ثملاً حاول خنق امرأة إلى جانبه وما انفكّ يصرخ بأن "الطائرة ستتحطّم"، حسبما نقلت جريدة الرياض السعودية.







وذكرت وسائل إعلام ايسلندية أن الراكب الثمل الذي تناول كافة المشروبات الكحولية التي تقدّم خلال الرحلة المتجهة من ايسلندا إلى نيويورك على متن خطوط "أيسلند إير" الجوية، جن جنونه قبل انتهاء الرحلة بساعتين وحاول خنق امرأة كانت تجلس إلى جانبه، وشرع يبصق على الركاب الآخرين وعلى الطاقم، مواصلاً الصياح بأن الطائرة ستتحطم.







وطفح كيل الركاب الآخرين منه فتجمع العديد منهم فقيدوه إلى مقعده، ولصقوا شريطا على فمه ليحرصوا على عدم تفوهه بأي كلمة أخرى حتى انتهاء الرحلة.







وقال أحد الموظفين في خطوط ايسلندا الجوية إن "هذه الأشرطة جزء من معدات السلامة الموجودة على متن الطائرة، وتستخدم للتعامل مع حالات مماثلة".







وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن الراكب تم اعتقاله في مطار جون إف كينيدي الدولي، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن اسمه.







ونقلت عن مصادر مطلعة أن المدعين الفدراليين رفضوا رفع دعوى عليه للتهديدات التي تفوه بها، بسبب امتناع الركاب عن إعطاء تفاصيل حول الأسلوب الذي اتبعه في التهديد.







وفي خطوة طريفة، أقدم الراكب أندي ألوود على التقاط صورة للراكب المقيّد ونشرها على مدوّنته.