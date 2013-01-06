سبون دماغ من ابتكار كندا يحاكي البشري آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

توصل فريق من الباحثين الكندين في "جامعة واترلو" في مقاطعة تورونتو، إلى إنجاز نموذج أولي لدماغ اصطناعي حمل اسم (سبون)، ويحاكي في شكله وتركيبه وتنظيمه ووظائفه، ما يمتلكه دماغ البشر، وترأس الفريق كريس إلياسمث، وهو مختص في العلوم العصبية، حسبما نقلت جريد الحياة.







وفي تصريحات إلى وسائل الإعلام الكندية، أوضح إلياسمث أن "سبون" كومبيوتر جرى تصميمه على نسق أدمغة البشر، فجُهّز بشبكة من الأعصاب الاصطناعية تظهر على هيئة إشارات كهربائية متّصلة ببعضها بعضاً. وبيّن أن عددها يقارب 2.5 مليون عصب اصطناعي، مؤهّلة للاستجابة لثمانية أنواع من المعلومات. وأشار إلى أن هذه الأعداد ما زالت بعيدة جدّاً عما يحتويه دماغ الإنسان الذي يُقدّر عدد ما يحتويه من أعصاب بما يزيد على 100 بليون خلية عصبية.







وعلى رغم هذا الاختلاف الهائل، ظهر «الدماغ الاصطناعي» على شاشة الكومبيوتر على هيئة كتلة من مادة إسفنجية، مع تبيان أنّه قادر على محاكاة عدد من السلوكيات المُعقّدة عند البشر، على غرار التذكّر والتفكير والكتابة ورؤية الصور والتعرّف إلى الأرقام والحروف وغيرها من الأشكال البصرية. وكذلك يقدر "سبون" على رسم ما «يراه» بواسطة استخدام ذراع روبوتية تستطيع الكتابة يدوياً وتتعرّف أيضاً إلى أرقام مكتوبة في أشكال متباينة، إضافة إلى قدرته على الإجابة على مسائل حسابية معقّدة وتحليل بياناتها المتنوّعة.







وتفاخر إلياسمث بأن "سبون" الذي تحدّثت عنه مجلة "سيانس" العلمية أخيراً، أثبت فاعليته في إيجاد حلّ لمتواليات حسابية تعجز عقول غير إنسانية، كأدمغة القِردّة، على حلّها!.