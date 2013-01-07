شوكة طعام تتحدث مع مستخدمها أثناء تناول الوجبات آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

توصل اليابانيون إلى ابتكار شوكة طعام تتحدث وتسلي مستخدمها.







وتصدر الشوكة المسماة "أي اس ثيريماين" أصواتاً وأنغاما مرحة أثناء تناول الطعام، وهي تتكون من جهاز تحكم متناهي الصغر ومايكروفون ومضخم صوت وبطارية داخل مقبضها، وتقوم بإصدار أصوات متنوعة بحسب نوعية الغذاء الذي يتم تناوله، حيث يختلف الصوت الناتج عن أكل اللحم مثلاً عن ذلك الذي تصدره لدى تناول السلطة.







ويصدر الصوت نتيجة لقوة المقاومة التي تتولد لدى قضم الطعام من الشوكة فإذا كنت تتناول دجاجا؛ فإن الملعقة تصدر صوتاً يحاكي "قوقأة" الدجاج، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.







أما إذا كنت تتناول طعاما متنوعا؛ فإن الشوكة تصدر أصواتاً وكلمات متعددة أثناء تناوله.



ويقول مطورو الشوكة في جامعة أوشانوميزو بطوكيو إن الهدف من ابتكارهم يتمثل في حث الناس - وخاصة الأطفال - على تنويع وجباتهم الغذائية، وتشجيعهم على تناول الأطعمة الصحية.







عيب الشوكة الوحيد أنها لا تعرف لغة أخرى غير اليابانية.