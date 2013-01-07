هندي يدفع 23 ألف دولار في قميص من الذهب الخالص آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

أنفق ثري هندي شاب ما يوازي 23 ألف دولار أمريكي على صنع قميص لنفسه من خيوط الذهب الخالص، حسبما نقلت جريدة "الرأي" الكويتية.



الثري الشاب، الذي يدعى داتا بهوغي ويعمل مرابيا، قال إن فريقا يتألف من 15 صائغا عكف على عملية حياكة القميص لمدة أسبوعين تقريبا بمعدل 16 ساعة عمل يوميا، مشيرا إلى أن القميص مع اكسسواراته يزن نحو 250 غراماً.



ونقلت صحيفة هندية عن المرابي الثري قوله: "لقد كان هذا القميص أحد أحلامي منذ الصغر، وأنا سعيد بتحقيق هذا الحلم أخيراً، وصحيح أنني لست أكثر الرجال وسامة، لكنني أعتقد أن أي امرأة لا تستطيع أن تتجاهل شابا يرتدي قميصاً ذهبياً كهذا الذي أرتديه".



ونوهت الصحيفة إلى أن خيوط القميص الذهبية منسوجة على بطانة من قماش المخمل الأبيض، مرصع بست ماسات تعمل كأزرار، بالإضافة إلى طوق مشغول بعناية فائقة.