54 ألف شكوى من الوقاحة والفساد ضد الشرطة البريطانية آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

كشفت أرقام جديدة، أن الشرطة البريطانية فصلت عدداً قياسياً من رجالها عن العمل بسبب السلوك، وقالت صحيفة (صندي اكسبريس) إن أرقام وزارة الداخلية البريطانية أظهرت أن الشرطة طردت 178 شرطياً في عام 2012، وبزيادة مقدارها 13% قبل عامين، حسبما نقلت جريدة الحياة.



وأضافت أن أرقاماً منفصلة من اللجنة المستقلة للشكاوى المرفوعة ضد الشرطة البريطانية بيّنت أن اللجنة تلقت 54.714 شكوى من الوقاحة والفساد وسوء الممارسة ضد رجال الشرطة في إنكلترا وويلز خلال العام الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة العام الماضي شملت 80 شكوى من الاعتداءات الجنسية، و1195 شكوى من السلوك التمييزي، و370 شكوى من الفساد، و9236 شكوى من الوقاحة.



ووجدت أن شكاوى الفشل في القيام بالواجب، استأثرت بأكبر حصة من حصيلة الشكاوى ضد الشرطة البريطانية في العام الماضي، وشكّلت 25% من مجموع الشكاوى.



وقالت الأرقام إن شرطة العاصمة لندن فصلت في العام الماضي أكبر عدد من رجالها بتهم إساءة السلوك، مقارنة مع أي قوة شرطة أخرى في بريطانيا، وبلغ 51 شرطياً.



وأضافت أن شرطة مقاطعة ميرسيسايد طردت 19 شرطياً، وشرطة مقاطعة ديربيشاير طردت 7 شرطيين، وشرطة مانشستر الكبرى طردت 6 شرطيين، وشرطة مقاطعة مدلاندز الغربية طردت 6 شرطيين، وشرطة مقاطعة ستافوردشاير طردت 6 شرطيين.