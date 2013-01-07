56 من الأمهات البريطانيات يوقفن تدفئة منازلهن لتوفير المال آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

كشفت دراسة جديدة، أن الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة يجبر ربع الأمهات البريطانيات على وقف استخدام التدفئة في منازلهن في عز فصل الشتاء، لتوفير الأموال من أجل إطعام أطفالهن، حسبما ذكرت جريدة "الحياة".



ووجدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة (ميل أون صندي) أن 56% من الأسر البريطانية تتوقف عن استخدام التدفئة في منازلها بعد ذهاب أطفالها إلى المدارس أو خروجهم منها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والذي دفع أعداداً متزايدة من البريطانيين لاستخدام البطانيات والملابس الإضافية في منازلهم للحصول على التدفئة المطلوبة.



وقالت إن الخبراء توقعوا ارتفاع عدد الأسر البريطانية التي تعاني من "فقر الوقود" بمعدّل الضعف بحلول العام 2016، وتقوم أكثر من نصفها الآن بوقف التدفئة في منازلها بعد خروج أطفالها، في حين يستخدم البالغون البطانيات والملابس الإضافية لمقاومة البرد.



وأضافت الدراسة أن 23% من الأسر البريطانية تواجه حالياً الاختيار بين شراء الطعام أو استخدام التدفئة، واعترفت نسبة تصل إلى خُمسها بأن أطفالها يمرضون بصورة منتظمة جرّاء البرودة في منازلها.



وأشارت إلى أن 88% من العائلات البريطانية اعترفت أيضاً بأنها أكثر قلقاً الآن إزاء فواتير الطاقة بالمقارنة مع العام الماضي.