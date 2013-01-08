أيفون يتحول إلى حيوان أليف يتفاعل مع المستخدم آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

طورت إحدى شركات البرمجيات بالولايات المتحدة تطبيقاً يمكن من خلاله تحويل هواتف "أيفون" من أي نسخة، إلى حيوان أليف كقط أو كلب يتفاعل مع المستخدم بصورة غير مسبوقة.







وجاء في التقرير الذي نشر في مجلة تايم الأمريكية أن شركة باندي طورت تطبيق الحيوان الأليف الإلكتروني إلى مستوى آخر جديد أذهل مستخدميه، من ناحية الدقة وتفاعل الحيوان الأليف مع ما حوله، بالإضافة إلى مدى الاستجابة عند لمس شاشة الجهاز.







وبيّن التقرير أن التطبيق الجديد تم تطويره بصورة عالية، ليشمل تفاعل الحيوان الأليف مع الأصوات والأوامر الصادرة عن المستخدم، بالإضافة إلى التعرف أيضاً على بعض الإشارات التي يؤديها الفرد أمام الجهاز بالاستعانة بالكاميرا.







كما لفت إلى أن التطبيق الجديد يمكن تدعيمه بجسم إلكتروني للحيوان المرغوب، يتم وصله بجهاز "أيفون" لتتحرك باقي أعضاء الحيوان بصورة تتماشى مع التعبير الذي يظهر على الشاشة.