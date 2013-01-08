50 دولاراً فقط لتحلية مياه البحر آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

توصل أحد الباحثين إلى ابتكار جهاز لتحلية مياه البحر يعمل بالطاقة الشمسية، من الممكن أن يكون حلاً مثالياً لدول العالم الثالث، التي تعاني من نقص في معدلات المياه الصالحة للشرب.



وجاء في التقرير، الذي نشرته مجلة "تايم" الأمريكية، أن الجهاز الجديد يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في ما يتعلق بالتصدي لنقص كميات المياه الصالحة للشرب، وخصوصاً في الدول التي تطل على بحار ومحيطات أو أي نوع آخر من مصادر المياه المالحة.



وأظهر التقرير أن تشغيل الجهاز الجديد لا يكلف شيئاً، ويعمل بالكامل بالطاقة الشمسية من دون اللجوء إلى الطاقة الكهربائية كالعديد من الأجهزة الأخرى لتحلية المياه، بالإضافة إلى أن استعماله سهل جداً، ويقتصر على إضافة المياه المالحة في الخزان المخصص ثم انتظار المياه العذبة.



كما أشار إلى أن الجهاز الجديد لا يكلف سوى 50 دولاراً، ما يزيد من قدرته التنافسية مع الأجهزة الأخرى، إذ يتفوق بنسبة 76 في المئة على الأجهزة الأخرى في مدى الفعالية.