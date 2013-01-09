أمريكي يصنع بيرة للكلاب فقط آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

رغب أمريكي أن تشاركه كلبته التي يعتبرها صديقته الوفية، في التمتع بمشروبه المفضّل، فصنع جعة خاصة بالكلاب.







فقد قام دانيال كيتون من منطقة بيند في أوريغون، الذي يعمل في مصنع للجعة، بتصميم مشروب جعة لا يحتوي على الكحول لكلبته لولا جاين، وقرر تسويق هذا المنتج بعد رؤيته حب كلبته لهذا المشروب.







وقال كيتون إن المشروب الذي أطلق عليه اسم "دوغ غروغ" مصنوع من حساء الخضار قليل الصوديوم والماء والحبوب المجفّفة. وقد بدأ بيع الجعة في يوليو/تموز، وقال إنها تحظى بإقبال واسع. ونصح كيتون أصحاب الكلاب، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، بسكب الجعة فوق طعامها أو وضعه على قوائمها لتشرب منه بنفسها.