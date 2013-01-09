النرويج تمنع الشرطيات من ارتداء الحجاب آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

أعلنت وزيرة الثقافة النرويجية، بأنه لن يتم السماح للشرطيات في البلاد بارتداء الحجاب، رافضة بذلك اقتراحاً قدمته لجنة عينتها الحكومة لبحث الأمر. وأدلت الوزيرة هادية طاجيك بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقب تلقيها تقريرا من اللجنة المؤلفة من 15 عضوا، والتي اقترحت فيه السماح بارتداء الحجاب، مما يعد انقلابا على السياسة الحالية. وقالت طاجيك "لقد منحت اللجنة تفويضا واسعا. وأثار أعضاء اللجنة مسألة الرموز والزي الديني".



وكانت الحكومة تناولت هذه القضية في 2009 وقررت عدم السماح باستخدام الرموز الدينية فيما يتعلق بزي الشرطة. كما رفض حزب العمال الذي يعد القوة السياسية الرئيسية في ائتلاف الحمر والخضر الحاكم تغيير السياسة الحالية أثناء مؤتمر الحزب في 2011.



وأضافت طاجيك، بحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنها لا تتوقع حدوث تغيير في السياسة الحالية "في المستقبل المنظور".



وكانت هذه المسألة أثيرت في 2008 إثر طلب سيدة مسلمة النظر في إمكانية السماح لها بارتداء الحجاب أثناء تدربها في الشرطة.