مستشفى بريطاني يُعالج مرضاه في موقف السيارات آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

اضطر مستشفى بريطاني لمعالجة عشرات المرضى الذين قصدوه بحالة إسعاف، في موقف السيارات التابع له، بعد امتلاء وحدة الحوادث والطوارئ فيه بأشخاص يُعانون من أعراض الإسهال.







وقالت صحيفة "ديلي اكسبرس" الثلاثاء، إن الفرق الطبية عالجت 72 مريضاً داخل سيارات الإسعاف في موقف السيارات أثناء الانتظار للسماح لهم بدخول مستشفى "ويثانشو" بمدينة مانشستر.







وأضافت أن الأزمة وقعت أواخر العام الماضي في ذروة وباء "نوروفايروس"، الذي يسبب الإسهال والتقيؤ، وحمّله متحدث باسم المستشفى مسؤولية المشكلة، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.







وأشارت الصحيفة إلى أن الوباء جعل سيارات الإسعاف تقف في طوابير أمام مستشفيات أخرى في مانشستر ومدن أولدهام وروشديل وبوري، جراء اكتظاظ وحدات الحوادث والطوارئ فيها بالمرضى.







ونسبت إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لخدمات الإسعاف في مناطق شمال غرب بريطانيا، بوب ويليامز، قوله "إن خدمة الإسعاف تواجه ضغوطاً متزايدة خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، وتلقت مكالمة كل 10 ثواني في رأس السنة الجديدة فقط".







وكان وباء "نوروفايروس" أصاب أكثر من 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء بريطانيا.