مشاهد إباحية خلال نشرة الأخبار آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

فوجئ جمهور قناة سويدية برؤية مشاهد إباحية على شاشة خلف المذيعة خلال تقديم نشرة إخبارية، تتناول فيها الوضع في سوريا.







وقال مشاهدون لقناة تي في 4 نيوز، وهي قناة تبثّ الأخبار لـ24 ساعة، إنهم لاحظوا مشاهد لفيلم إباحي تعرض على شاشة تلفزيون خلف المذيعة مساء الاثنين الماضي، بينما كانت تجري مقابلة مع مراسل في موسكو، حول الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الأسد.







ونقلت صحيفة ذا لوكال عن محرر النشرة أندرياس هاغليند أن المشكلة استمرت 10 دقائق، وقال إنها ربما نتجت عن خادم كمبيوتر في الاستديو، اتصل بشبكات أخرى تابعة لمجموعة سي مور إنترتايمنت التي تملك المحطة، بالإضافة إلى شبكات تبث مشاهد إباحية. وقال هاغيلند، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، "نحن لا نعرض مشاهد إباحية، ولكن الخطأ وقع، وسنبذل كلّ ما بوسعنا كي لا يتكرر.