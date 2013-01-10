الملل يولّد الإبداع ويزيد قدرة التخيل آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

على الرغم من أن الكثيرين يظنون أن الشعور بالملل أثناء العمل يعد أمراً سلبياً، فإن دراسة جديدة أشارت إلى أن هذا الملل يمكن أن ينطوي على نتائج إيجابية من بينها زيادة القدرة الإبداعية، لأنه يمنحنا الوقت لإطلاق العنان لأحلام اليقظة.



تلك هي نتيجة دراسة قدمتها الدكتورة ساندي مان وريبكا كادمان بجامعة سنترال لانكشاير في المؤتمر السنوي لفرع الطب النفسي المهني بالجمعية البريطانية للطب النفسي بفندق كراون بلازا في مدينة شيستر.



وذكرت مجلة "ساينس ديلي" المتخصصة في الشؤون العلمية أن الدكتورة مان وكادمان أجرتا دراستين. في الدراسة الأولى طلب من 40 شخصاً تنفيذ مهمة مملة (نسخ أرقام من دليل الهاتف) خلال 15 دقيقة، ثم طلب منهم بعد ذلك استكمال مهمة أخرى (اقتراح استعمالات مختلفة لاثنين من الأكواب المصنوعة من مادة البولسترين) لإتاحة الفرصة لإظهار قدرتهم على الإبداع.







وتبين أن الأربعين شخصاً الذين قاموا بنسخ أرقام الهواتف كانوا أكثر إبداعاً في هذه الحالة، مقارنة بمجموعة معينة من الأشخاص طلب منها فقط اقتراح استعمالات للأكواب.







وتوصل الباحثون مرة أخرى إلى أن الأشخاص الذين طلب منهم كتابة الأرقام كانوا أقل إبداعاً، لكن الأشخاص الذين اقتصرت مهمتهم على مجرد قراءة الأسماء كانوا أكثر إبداعاً من الذين تعين عليهم كتابتها. ويدل هذا على أن الأنشطة المملة الأكثر سلبية مثل القراءة أو ربما حضور الاجتماعات يمكن أن تؤدي إلى درجة أكبر من الإبداع، حيث إن الكتابة بتقليلها من فرص أحلام اليقظة تحد من تأثيرات الملل المعززة للإبداع.