خصلات شعره سلاح فتّاك آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلاً اتهم بمحاولة خنق حبيبته باستخدام خصلات شعره الطويلة.



وذكرت قناة "كي أو أي إن" في بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية، أن كاليب غروتبيرغ (32 سنة)، يواجه تهم الخطف من الدرجة الثانية ومحاولة اعتداء من الدرجة الثانية، واعتداء من الدرجة الرابعة وتهديد وعنف أسري.



وأفادت الشرطة، بحسب ما أوردت صحيفة "الحياة"، أنها استجابت لاتصال استغاثة الاثنين الماضي، من امرأة أبلغتها أن حبيبها اعتدى عليها بالضرب وحاول خنقها باستخدام خصلات شعره الطويلة. فتمكنت الشرطة من توقيف غروتبيرغ.