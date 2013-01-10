عجوز زرعت طماطم وحصدت ماريغوانا آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

أوقفت امرأة في 69 من العمر، لأنها كانت تزرع الماريغوانا على شرفتها في إحدى ضواحي ساو باولو الكبيرة، لكنها أكدت للشرطة أنها كانت تظن "أنها طماطم".



وأوضح مفوض وحدة المخدرات في منطقة دياديما، نلسون كانيلوي جونيور، أنه "كان لديها 43 نبتة ماريغوانا مزروعة في مزهريات على شرفتها. وألقي القبض عليها بسبب الجرم المشهود بعدما تم الإبلاغ عنها من قبل مجهول".



وأضاف الشرطي "قالت لنا في البداية إن نبتات الماريغوانا نبتت بمفردها من بذور نقلتها الطيور. وقالت بعد ذلك إنها كانت تظن أنها نبتات طماطم لكنها لا تعطي ثمارا". وقد أوقفت المرأة وأودعت السجن بتهمة "الاتجار بالمخدرات".



وتابع الشرطي يقول، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، "اعترفت في نهاية المطاف أنها تزرع الماريغوانا منذ ستة أشهر"، مشدداً على أن للمتهمة "سوابق إجرامية". وكانت المرأة تعيش مع زوجها البالغ 62 عاما والكفيف الذي لم يكن يخرج إلى الشرفة وقد أفرج عنه بعد استجوابه.